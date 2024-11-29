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Spor, Basketbol

Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

FIBA dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, 437,4 puanla 27. sıradaki yerini korudu.

Fatih Erel  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

İstanbul

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre dünya sıralaması güncellendi.

FIBA dünya sıralamasında, A Milli Erkek Basketbol Takımı, 437,4 puanla 27. sırada yer aldı.

Klasmanın ilk 5 sırasında da değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, Sırbistan, Almanya, Fransa ve Kanada takip etti.

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