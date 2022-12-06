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Spor, Basketbol

Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'nda yarın Gran Canaria'yı konuk edecek

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın 7. haftasında yarın İspanya'nın Gran Canaria takımını konuk edecek.

Muhammed Boztepe   | 06.12.2022
Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'nda yarın Gran Canaria'yı konuk edecek

Ankara

Ankara Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Başkent temsilcisi bir mağlubiyetle B Grubu'nda ilk sırada yer alırken, İspanya temsilcisi iki yenilgiyle üçüncü sırada bulunuyor.

Grubundaki ilk maçında evinde Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a 90-75 yenilen Türk Telekom, daha sonra üst üste oynadığı 5 karşılaşmayı da kazandı.

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