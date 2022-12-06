Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'nda yarın Gran Canaria'yı konuk edecek

Ankara
Ankara Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Başkent temsilcisi bir mağlubiyetle B Grubu'nda ilk sırada yer alırken, İspanya temsilcisi iki yenilgiyle üçüncü sırada bulunuyor.
Grubundaki ilk maçında evinde Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a 90-75 yenilen Türk Telekom, daha sonra üst üste oynadığı 5 karşılaşmayı da kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.