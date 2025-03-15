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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes deplasmanda Bayern Münihi mağlup etti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 97-92 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Metin Arslancan  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
THY Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes deplasmanda Bayern Münihi mağlup etti

Istanbul

Deplasmanda da 8 maç sonra kazanan lacivert-beyazlılar, bu sonuçla organizasyondaki 15. galibiyetini elde etti. Almanya temsilcisi ise 12. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Bayern Münih, 5. dakikayı 12-6 önde geçti. Çeyreğin ikinci bölümünde Beaubois'nın arka arkaya üç sayılık basketleriyle oyuna dengeyi getiren Anadolu Efes, 7. dakikada öne geçti: 12-14. Müsabakaya çok etkili bir başlangıç yapan Fransız basketbolcu, bu çeyreği 16 sayıyla kapatırken, lacivert-beyazlılar da birinci periyodu 26-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte top kayıpları yapan Alman temsilcisi karşısında tempolu oyununu sürdüren Anadolu Efes, 13. dakikada farkı 14 sayıya (19-33) çıkardı. Lacivert-beyazlı takım, top kayıplarının yanı sıra boş atışlarda da isabetler bulamazken Weiler-Bab ve Voigtmann'la skor üreten Bayern Münih, 12-2'lik seri yakalayarak farkı 4 sayıya düşürdü: 31-35. Kenardan oyuna dahil olan Beaubois ile Larkin'in de devreye girmesiyle yeniden ritmini bulan Anadolu Efes, devreyi 51-37 üstün kapattı.

Bayern Münih, soyunma odasından 11-0'lık seriyle döndü ve 23. dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi: 48-51. Anadolu Efes, molanın ardından Poirier ve Bryant ile toparlansa da faul hakkını erken doldurdu. Serbest atış çizgisinden skor üreten Alman ekibi, ritmini kaybeden lacivert-beyazlılar karşısında final periyoduna 67-65 önde girdi.

Son çeyrek oldukça çekişmeli geçti. Skor üstünlüğü sık sık el değiştirirken takımlar son 1 dakikaya 90-90 eşitlikle girdi. Bitime 51 saniye kala Larkin ile üç sayılık isabet bulan Anadolu Efes, kalan sürede hata yapmadı ve karşılaşmayı 97-92 kazandı.

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