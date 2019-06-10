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Spor, Basketbol

TBF Disiplin Kurulundan Fenerbahçe'ye para cezası

TBF Disiplin Kurulu, play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko'nun, Anadolu Efes ile yaptığı maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı sarı-lacivertli kulübe 61 bin 250 lira para cezası verdi.

Ercan Doğan   | 10.06.2019
TBF Disiplin Kurulundan Fenerbahçe'ye para cezası

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Külübüne 61 bin 250 lira para cezası almasını kararlaştırdı.

TBF'den yapılan açıklamada, play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko'nun, Anadolu Efes ile yaptığı maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı sarı-lacivertli kulübe 50 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada eylemin "müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkanını ortadan kaldırması" sureti ile üç anons yapıldığı hatırlatılarak 50 bin liraya 11 bin 250 lira eklenmek sureti ile Fenerbahçe Beko'nun toplam 61 bin 250 lira ile cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

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