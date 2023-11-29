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Slask Erkek Basketbol Takımı, Türk taraftarları Polonya'ya davet ediyor

Polonya Basketbol Ligi ekiplerinden Slask'ın basın sözcüsü Dawid Podsiadlo, BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom ile 2024'ün ocak ayında sahalarında oynayacakları maça Türk taraftarları davet etti.

Muhammed Boztepe  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Slask Erkek Basketbol Takımı, Türk taraftarları Polonya'ya davet ediyor

Ankara

Podsiadlo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun 9. haftasında dün deplasmanda Türk Telekom ile karşılaştıklarını anımsattı.

Türk Telekom karşısında aldıkları galibiyetin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Podsiadlo, "Türk taraftarlarının basketbola olan tutkusunu biliyorduk. Dün maç boyunca oyuncularımız bunu hissetti. Zor bir maçı kazandık. Bu galibiyet bize BKT Avrupa Kupası'nda play-off'larda mücadele edebileceğimize dair inanç verdi. Organizasyonda ilk galibiyetimizi elde ettik ama diğer maçlarımızı da kazabileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Podsiadlo, 2024'ün ocak ayında Türk Telekom'la sahalarında karşı karşıya geleceklerini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüz, 2024'ün ocak ayında Wroclaw'da Slask ile Türk Telekom arasında oynanacak ikinci maç için tüm Türk taraftarlarını Polonya'ya davet ediyor. Yine heyecanlı bir maç olacağına ve Türkiye'deki taraftarların Wroclaw'da sıkılmayacaklarına inanıyoruz. Şehrimize 'Polonya'nın Venedik'i' deniyor çünkü 100'den fazla köprü var ve bu da manzarayı çok güzel kılıyor. Ayrıca görülmeye değer birçok ilginç turistik mekan da bulunmaktadır. Örneğin, Slask'ın oyunlarını oynadığı mekanlardan biri olan The Centennial Spor Salonu muhtemelen Polonya'nın en güzel mekanıdır ve UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer almaktadır. 'Ostrow Tumski', şehrin güzel binaları ve katedralleriyle tarihi bir bölümüdür. Ayrıca Avrupa'nın en büyük Orta Çağ meydanlarından birine sahibiz. Üstelik Wroclaw'daysanız 'Raclawice Panoraması'nı kaçıramazsınız. Basketbola uymayabilir ama cüceler, Wroclaw'ın sembollerinden biridir. Tüm şehirde birkaç yüz küçük cüce figürü bulmanız, geziyi daha da ilginç hale getiriyor. Herkesi unutulmaz bir deneyim ve harika bir basketbol için Polonya'ya davet ediyoruz."

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