Dolar
13.62
Euro
15.49
Altın
1,894.51
ETH/USDT
2,915.40
BTC/USDT
40,691.00
BIST 100
2,025.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel temaslarını değerlendirdi
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Sixers'ın Bucks galibiyetine Furkan'dan 13 sayılık katkı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, sahasında Philadelphia 76ers'a 123-120 mağlup oldu.

Yunus Kaymaz   | 18.02.2022
Sixers'ın Bucks galibiyetine Furkan'dan 13 sayılık katkı

İstanbul

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarını karşı karşıya getiren mücadelede milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Sixers, deplasmanda Bucks'ı üç sayı farkla yenerek bu sezon 35. galibiyetini elde etti.

Joel Embiid, 42 sayı, 14 ribaunt, 5 asistlik performansıyla konuk takımın galibiyetinde önemli rol oynarken, kenardan gelerek 30 dakika süre alan Furkan Korkmaz 13 sayı, 7 ribaunt, 1 asistlik katkı sağladı.

Giannis Antetokounmpo'nun 32 sayı, 11 ribaunt, 9 asistle "double double" yaptığı ev sahibi ekipte, Jrue Holiday 24, Khris Middleton 19 sayı kaydetti.

Heat, Hornets'i uzatmada yıktı

Doğu Konferansı lideri Miami Heat, normal süresi 87-87 sona eren maçta Charlotte Hornets'i 111-107 yendi.

Kyle Lowry'nin 25 sayıyla takımının en skorer ismi olduğu Heat'te, Bam Adebayo 15 sayı, 13 ribaunt, Jimmy Butler, 15 sayı, 10 ribaunt, P.J. Tucker 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Heat'te 14 dakika süre alan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 10 sayı, 6 ribaunt, 1 asistle salondan ayrıldı.

Hornets'ta Miles Bridges'in 29 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı. LaMelo Ball, 14 sayı, 10 ribaunt, 14 asistle "triple double" yaptı.

Gecenin diğer mücadelesinde milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Clippers'a 142-111 mağlup oldu.

Maçta 14 dakika süre alan milli basketbolcu, 4 sayı, 3 ribaunt, 4 asist, 1 blokla oynadı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Miami Heat: 107-111 (uzatmada)

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 103-117

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 118-125

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 120-123

Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 142-111

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan Omicron kaynaklı ölümlere karşı "aşılanın" çağrısı
Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçen Güney Kore'de tedbirler devam ediyor
Japonya, Kovid-19'a karşı "kademeli normalleşme" uygulayacak
Hong Kong, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina kurallarını değiştirdi
Türkiye'de 92 bin 406 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Sixers'ın Bucks galibiyetine Furkan'dan 13 sayılık katkı

Sixers'ın Bucks galibiyetine Furkan'dan 13 sayılık katkı

NBA'de Alperen Şengün'ün kariyer rekoru galibiyete yetmedi

NBA'de Giannis Antetokounmpo Pacers'a karşı 50 sayı attı

NBA'de Bulls, Spurs'ü DeRozan'ın 40 sayısıyla yendi

NBA'de Bulls, Spurs'ü DeRozan'ın 40 sayısıyla yendi
NBA'de Celtics galibiyet serisini 8 maça çıkardı

NBA'de Celtics galibiyet serisini 8 maça çıkardı
LeBron James NBA'in toplam sayı rekorunu kırdı

LeBron James NBA'in toplam sayı rekorunu kırdı