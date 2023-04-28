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Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Real Madrid-Partizan maçında çıkan olaylar nedeniyle hakemler maçı erken bitirdi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yapılan Real Madrid-Partizan maçı çıkan olaylar nedeniyle erken bitti.

Yunus Kaymaz  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Real Madrid-Partizan maçında çıkan olaylar nedeniyle hakemler maçı erken bitirdi

Istanbul

Wizink Center'da oynanan mücadelenin 38'inci dakikasında Real Madridli Sergio Llull'un Kevin Punter'a yaptığı faul sonrasında çıkan arbede bir anda kavgaya dönüştü. Hakemler, yaşanan olayların ardından maçı erken bitirme kararı aldı.

Karşılaşmayı 95-80 kazanan Sırbistan temsilcisi seride 2-0 öne geçti.

Partizan'ın ev sahipliği yapacağı serinin üçüncü maçı, 2 Mayıs Salı günü yapılacak.


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