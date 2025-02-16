Potada 39. Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe Beko kazandı

Şanlıurfa
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunda Beşiktaş Fibabanka, Derek Needham'ın 3 sayılık basketleriyle rakibine üstünlük kurmaya çalıştı. Fenerbahçe Beko ise bu çeyrekte özellikle Devon Hall üzerinden basketler buldu Tarık Biberoviç'in de hücumda devreye girmesiyle öne geçen sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 27-19 önde kapattı.
İkinci periyotta da iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, 14. dakikada Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketiyle 6-0'lık seri yakaladı: 36-24. Bu dakikadan sonra Errick McCollum ile dış ve orta mesafeden isabetler bulan sarı-lacivertliler, farkı açarak soyunma odasına 58-40 üstün gitti.
İkinci yarıya da tempolu başlayan Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in 25. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 23'e çıkardı: 71-49. Bu çeyrekte Nigel Hayes-Davis, Melih Mahmutoğlu ve Sertaç Şanlı ile dış atışlardan isabet bulmaya devam eden sarı-lacivertliler, son periyoda 82-60 önde girdi.
Son çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Errick McCollum'ın 32. dakikadaki üç sayılık basketiyle 6-0'lık seri yakaladı: 88-62. Oyundaki üstünlüğünü devam ettiren sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 104-81 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası'na kavuştu
Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.
Törende üst üste ikinci kez bu kupayı kazanan Fenerbahçe Beko'nun oyuncularına madalyaları verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kupayı sarı lacivertli oyunculara takdim etti.
Melih Mahmutoğlu ve Marko Guduric, kupayı kaldırdıktan sonra takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşadı.
Siyah-beyazlı oyunculara plaketini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay verdi.
Karşılaşmanın "En Değerli Oyuncusu" seçilen Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Nigel Hayes Davis, ödülünü, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp'tan aldı.
AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada kupayı kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek "AJet olarak bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldık. Almaya da devam edeceğiz. Böyle güzel bir finalde sponsor olarak bulunmaktan dolayı mutluyuz." dedi.
Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Sarp, "Bu organizasyonun burada olmasının Şanlıurfa şehrimizin tarihi ve turistik anlamda Türkiye'de ve dünyada tanınmasına vesile olacağını düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta oynanacak milli maçta da milli takımımız sahadan zaferle ayrılır." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Beko, kupayı üst üste 2, toplamda ise 9. kez müzesine götürdü
Basketbolda 39. kez düzenlenen Erkekler ING Türkiye Kupası'nın sahibi, finalde Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup eden Fenerbahçe Beko oldu.
Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, 11 Nisan Spor Salonu'nda karşılaştı.
Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 yenen Fenerbahçe Beko, kupayı üst üste 2, toplamda ise 9. kez kazandı.
Kupada 1 kez şampiyon olan Beşiktaş Fibabanka ise organizasyonda 5. finalini oynadı.
En fazla şampiyonluk yaşayan ekip Anadolu Efes
Anadolu Efes, 12 şampiyonlukla Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım durumunda bulunuyor.
Kupada 17 kez final oynayan lacivert-beyazlılar, 1995-1996, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında üst üste 3 kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ilk takım olmuştu.
Türkiye Kupası'nı ilk kez 1993-1994 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek kazanan Anadolu Efes, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 2000-2001, 2001-2002, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.
Lacivert-beyazlılar, bu sezon ise çeyrek finalde Beşiktaş Fibabanka'ya 85-80 mağlup olarak organizasyona veda etti.
19 yıl ara verildi
İlki 1966-1967 sezonunda düzenlenen Türkiye Kupası'na 1972-1973'ten sonra 19 yıl ara verildi.
Kupa, 1992-1993 sezonundan itibaren Dörtlü Final statüsünde organize edildi. Dörtlü Final, Ankara ve Mersin'de ikişer kez, İstanbul, Bursa, Trabzon, İzmir, Kütahya, Adana, Konya ve Samsun'da birer kez yapıldı.
Dörtlü Final statüsü 2004-2005 sezonunda Sekizli Final olarak değişirken, çeyrek final, yarı final ve final maçları 2004-2005'te Bursa'da, 2005-2006'da Adana'da, 2006-2007'de Antalya'da, 2007-2008'de Ankara'da, 2008-2009'da İzmir'de, 2009-2010'da Adana'da, 2010-2011'de Kayseri'de, 2011-2012'de Konya'da, 2012-2013'te Eskişehir'de, 2013-2014'te Ankara'da, 2014-2015'te Gaziantep'te, 2015-2016'da Bursa'da, 2016-2017'de Ankara'da, 2017-2018'de İstanbul'da ve 2018-2019'da Ankara'da oynandı.
Türkiye Kupası'nda 2019-2020 sezonu Ankara'da, 2021-2022 de Bursa'da Dörtlü Final statüsünde düzenlendi. Organizasyonda 2020-2021 sezonu Kovid-19 salgını nedeniyle, 2022-2023 ise Kahramanmaraş merkezli depremler gerekçesiyle organize edilmedi.
Türkiye Kupası şampiyonları
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan takımlar ve final maçlarının skorları şöyle:
Bakan Bak, Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek 39. ING Türkiye Kupası'nın sahibi olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.
Bakan Bak, tebrik mesajında, "Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş Fibabanka'yı yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden iki değerli kulübümüze de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.