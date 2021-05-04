Euro
10.00
Dolar
8.33
BIST 100
1,426.63
Altın
1,785.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Pınar Karşıyakalı Amath M'Baye ikinci FIBA Şampiyonlar Ligi kupasını istiyor

FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final ilk maçında yarın Çekya temsilcisi ERA Nymburk'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka'nın Fransız basketbolcusu Amath M'Baye, "Tecrübemizle organizasyonu iyi bir yerde bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Ali Korkmaz   | 04.05.2021
Pınar Karşıyakalı Amath M'Baye ikinci FIBA Şampiyonlar Ligi kupasını istiyor Fotoğraf: Ömer Evren Atalay / AA

İzmir

Pınar Karşıyakalı oyun kurucu Tony Taylor'la 2018-2019 sezonunda Virtus Bologna'da mücadele eden M'Baye, Belçika'daki FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İspanyol ekibi Tenerife'yi finalde mağlup etti.

O sezon kupayı kazanan iki oyuncu yarın Rusya'da başlayacak 8'li final organizasyonunda Pınar Karşıyaka ile mücadele edecek.

Amath M'Baye, AA muhabirine, herkesi kötü yönde etkileyen Kovid-19 nedeniyle basketbol sezonunun da değişik bir şekilde geçtiğini söyledi. Her şeye rağmen mücadele ettiklerini kaydeden M'Baye, Bu durumda bizim işlerimizi buna rağmen yapıyor olmamıza şükretmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kendisi de Kovid-19'u atlatan M'Baye, "Kovid-19 sürecim zor ve ağrılı geçti, sakatlığım da vardı. Şu anda sahalara döndüğüm için ve takıma destek olacağım için çok mutluyum." diye konuştu.

M'Baye, 2019'da Virtus Bologna ile FIBA Şampiyonlar Ligi'ni kazandığın hatırlatarak, "Rusya'daki maçlar zorlu geçecek maçlar. Tecrübemizle organizasyonu iyi bir yerde bitirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ikinci sezonunu geçirdiğini kaydeden M'Baye, "Bu süreç eşim ve bebeğimiz için çok iyi geçiyor. İzmir'in ve Karşıyaka'nın insanları gerçekten bizi çok hoşgörülü ve sıcakkanlı karşıladılar." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yoğun bakımda dahi evlilik yıl dönümünü unutmayan Kovid-19 hastası hem sağlığına hem eşine kavuştu
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 618 bini geçti
Türk bilim insanlarının geliştirdiği aşı tasarımları mutasyonlara karşı daha hızlı yenilenebiliyor
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyonu geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Pınar Karşıyakalı Amath M'Baye ikinci FIBA Şampiyonlar Ligi kupasını istiyor

Pınar Karşıyakalı Amath M'Baye ikinci FIBA Şampiyonlar Ligi kupasını istiyor

NBA'de Wizards forması giyen Westbrook'tan 20 asist, 20 ribauntluk performans

Avrupa'da 236. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final vizesi arayacak

NBA'de Giannis-Durant düellosuna sahne olan maçı Bucks kazandı

NBA'de Giannis-Durant düellosuna sahne olan maçı Bucks kazandı
NBA'de Celtics, Spurs'ü Tatum'un 60 sayısı sayesinde yendi

NBA'de Celtics, Spurs'ü Tatum'un 60 sayısı sayesinde yendi
Potada Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi 4 Mayıs Salı günü oynanacak

Potada Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi 4 Mayıs Salı günü oynanacak