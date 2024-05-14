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Spor, Basketbol

Pınar Karşıyaka, play-off çeyrek final ilk maçında yarın Galatasaray Ekmas'ı konuk edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Ekmas yarın İzmir'de karşılaşacak.

Ali Korkmaz  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Pınar Karşıyaka, play-off çeyrek final ilk maçında yarın Galatasaray Ekmas'ı konuk edecek

İzmir

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği eşleşmede ikinci maç 17 Mayıs Cuma günü İstanbul'da, gerekirse üçüncü ve son karşılaşma ise 19 Mayıs Pazar günü İzmir'de oynanacak.

Galatasaray’la play-off’ta 7. kez rakip olan Pınar Karşıyaka, 1983-1984 ve şampiyon olduğu 1986-1987 finalinde Galatasaray'ı saf dışı bıraktı. Yeşil-kırmızılı ekip, 1994-1995, 1995-1996, 2012-2013 ve 2015-2016'da ise rakibini geçemedi.

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