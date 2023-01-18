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Spor, Basketbol

Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 41 sayısıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in yüksek performansının yardımıyla Los Angeles Clippers'ı 120-110 mağlup etti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 18.01.2023
Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 41 sayısıyla kazandı

Ankara

NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Sixers, rakibini deplasmanda 10 sayı farkla geçerek Doğu Konferansı'nda üst sıralardaki mücadelesini sürdürdü.

Art arda üçüncü, sezonun ise 28. galibiyetine ulaşan konferans üçüncüsü Sixers'ta all-star Embiid 41 sayı ve 9 ribaunt, Tyrese Maxey 22 sayı, Tobias Harris 20 sayı, 6'şar asist ve ribaunt, 5 top çalma, James Harden 6 sayı ve 9 asist, oyuna sonradan girerek 2 dakika 53 saniye sahada kalan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 4 sayı ve 1 ribauntla skora katkıda bulundu.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 23'te eşitlenen Clippers'ta Kawhi Leonard 27 sayı ve 4 ribaunt, Norman Powell 16 sayı, Paul George 13 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, Ivica Zubac 12 sayı ve 9 ribaunt, Terance Mann 12 sayı, 4'er asist ve ribauntla oynadı.

Nuggets 7'de 7 yaptı

Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Denver Nuggets, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 122-113'lük skorla geçerek üst üste 7. galibiyetini aldı.

31 galibiyetle konferansında lider konumda bulunan Nuggets'ta all-star Nikola Jokic 36 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle bu sezon 13. kez "triple-double" yaptı. Michael Porter 23 sayı ve 4 ribaunt, Jamal Murray 17 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt, Bruce Brown 12 sayı ve 4 ribaunt, Aaron Gordon 11 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 23. mağlubiyetini yaşayan Blazers'ta Damian Lillard 44 sayı ve 8 asist, Jerami Grant 18 sayı ve 4 ribaunt, Anfernee Simons 14, Shaedon Sharpe 13 sayı ile mücadele etti.

Sonuçlar

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 130-122

San Antonio Spurs-Brooklyn Nets: 106-98

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 122-113

Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers: 110-120

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