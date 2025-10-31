Dolar
logo
Spor

NBA'de Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayıyla oynadığı maçta Wizards'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayıyla oynadığı maçta Washington Wizards'ı 127-108 yendi.

Emre Aşıkçı  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
NBA'de Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayıyla oynadığı maçta Wizards'ı yendi

İstanbul

NBA'de 4 maç yapıldı. Thunder, Paycom Center'da konuk ettiği Wizards'ı 19 sayı farkla mağlup etti.

Shai Gilgeous-Alexander, 31 sayı ve 7 asistle Thunder'ı galibiyete taşıyan isim olurken Isaiah Joe ve Ajay Mitchell, 20'şer sayıyla oynadı.

Wizards'ta ise CJ McCollum 19 sayı, Bilal Coulibaly 16 sayı ve 8 ribaunt, Alex Sarr da 14 sayı ve 8 ribauntluk performans gösterdi.

Thunder, bu sonuçla altıncı maçından da galip ayrılırken Wizards ise beşinci maçında dördüncü mağlubiyetini yaşadı.

Bucks, sahasında Warriors'u yendi

Milwaukee Bucks, konuk ettiği Golden State Warriors'u 120-110 mağlup etti.

Fiserv Forum'da oynanan karşılaşmada Bucks'ın yıldız oyuncusu Ryan Rollins, 32 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Myles Turner 17, Cole Anthony 16 ve Gary Trent ise 13 sayı üretti.

Warriors'ta Jimmy Butler, 23 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparken Stephen Curry 27 ve Jonathan Kuminga ise 24 sayıyla oynadı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 107-123

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 120-110

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards:127-108

San Antonio Spurs-Miami Heat:107-101

