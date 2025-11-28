Dolar
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Mustafa Cengiz'in vefatının 4. yıl dönümünde, Ulus Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katılıyor.
logo
Spor, Basketbol

Partizan maçındaki skandal pankarta "40 bin avro" ceza

Sırbistan ekibi Partizan'a, Basketbol Avrupa Ligi'nin 12. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko maçında Sırp taraftarların açtığı ırkçı pankart dolayısıyla 40 bin avro para cezası verildi.

Emre Aşıkçı  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Partizan maçındaki skandal pankarta "40 bin avro" ceza

İstanbul

Basketbol Avrupa Ligi yapılan açıklamada, "Partizan Belgrad taraftarlarının Fenerbahçe Beko maçı sırasında meydana getirdiği çok sayıda olay nedeniyle kulübe 40 bin avro para cezası verilmesine ve evinde oynanacakları maçların stad kapasitesinin %80'i ile sınırlı olarak oynanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Avrupa Ligi, kısmen seyircisiz oynama cezasının 2025-26 sezonu boyunca şartlı olarak askıya alındığını fakat kulübün kuralları ihlal etmesi halinde bu cezanın uygulanacağını belirtti.

Fenerbahçe, şikayette bulunmuştu

Ligin 12. haftasında Fenerbahçe Beko'nun, deplasmanda Partizan'ı 99-87 yendiği maçta Sırp taraftarlar, 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Padişahı I. Murad'ı hançerleyerek şehit eden Milos Obiliç'i tasvir eden bir pankart açmıştı.

Tribünlerde dakikalarca Türkler aleyhine tezahüratlar yapılırken açılan skandal pankart büyük tepkiye neden olmuştu.

Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, çirkin olayla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunduklarını ancak yetkililerin tüm uyarılara rağmen çirkin pankartın asılmasına izin verdiğini dile getirmişti.

Emine Erdoğan: Sıfır atığın insanlığı kurtaran en güçlü formül olduğunu anlatmalıyız
İlim Yayma Ödülleri yarın sahiplerini bulacak
Nallıhan'da tespit edilen 120 tür mantar yapay zekayla sınıflandırılıyor
Keman sanatçısı Laçin'in ölümüne neden olan sürücüye verilen cezanın gerekçesi açıklandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörün yabancı güçlerin maşası olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz

