Dolar
37.91
Euro
40.98
Altın
3,127.17
ETH/USDT
1,863.90
BTC/USDT
84,369.00
BIST 100
9,616.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Nuggets, Jokic'in 61 sayı kaydettiği maçta Timberwolves'a 140-139 yenildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in oldukça etkili bir performans sergilediği maçta Minnesota Timberwolves'a iki uzatma sonucunda 140-139 mağlup oldu.

Selçuk Buğra Gökalp  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
NBA'de Nuggets, Jokic'in 61 sayı kaydettiği maçta Timberwolves'a 140-139 yenildi

Ankara

NBA'de 7 maç yapıldı. Timberwolves'u Denver'daki Ball Arena'da ağırlayan Nuggets, Sırp oyuncu Nikola Jokic'in 61 sayı, 10 ribaunt ve 10 asist ile "triple-double" yaptığı maçı bir sayı farkla kaybetti.

Minnesota Timberwolves'ta Anthony Edwards 34 sayı ve 10 ribaunt, Julius Randle ve Nickeil Alexander-Walker da 26'şar sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Warriors, Curry'nin 52 sayısıyla Grizzlies'i 134-125 yendi

Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 52 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistlik performans sergilediği maçta konuk olduğu Memphis Grizzlies'i 134-125 yendi.

Grizzlies'te ise Ja Morant 36, Jaren Jackson Jr. da 22 sayıyla öne çıktı.

Sonuçlar:

Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 133-123

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 105-91

Atlanta Hawks-Portland Trail Blazers: 113-127

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 125-134

Chicago Bulls-Toronto Raptors: 137-118

San Antonio Spurs-Orlando Magic: 105-116

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 139-140 (Uzatmada)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınının üzerinden bir yıl geçti
Bakan Göktaş, Almanya'da düzenlenecek Küresel Engellilik Zirvesi'ne katılacak
Bazı illerde sağanak etkili oluyor
Türkiye ve dünya gündemi
Sivas'ta devrilen yolcu otobüsünde 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı

Benzer haberler

NBA'de Nuggets, Jokic'in 61 sayı kaydettiği maçta Timberwolves'a 140-139 yenildi

NBA'de Nuggets, Jokic'in 61 sayı kaydettiği maçta Timberwolves'a 140-139 yenildi

NBA'de Indiana Pacers, üst üste 5. galibiyetine ulaştı

NBA'de DeRozan'ın 25 bin sayıya ulaştığı maçta Bulls, Kings'i 128-116 yendi

NBA'de Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'ı üst üste 8. galibiyete taşıdı

NBA'de Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'ı üst üste 8. galibiyete taşıdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet