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NBA'de Lakers, Pelicans'ı 110-106 yenerek play-off turuna kaldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in maçında Los Angeles Lakers, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 110-106 mağlup ederek Batı Konferansı'nda 7. sırayı aldı.

Fatih Erel  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
NBA'de Lakers, Pelicans'ı 110-106 yenerek play-off turuna kaldı

İstanbul

Batı Konferansı'nda 2 play-in maçı yapıldı. Lakers, Pelicans'ı 4 sayı farkla yenerek play-off bileti aldı.

LeBron James, New Orleans Pelicans karşısında 23 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, 3 top çalma ve 2 blokla oynarken Anthony Davis ise 20 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptı.

Pelicans'ta Zion Williamson'ın 40 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Bu sonuçla Batı Konferansı'nda 7. sırayı alan Los Angeles Lakers, play-off ilk turunda normal sezonu 2. sırada tamamlayan Denver Nuggets ile karşılaşacak.

Kings devam, Warriors tamam

Batı Konferansı'ndaki diğer play-in maçında Sacramento Kings, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 118-94 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte Keegan Murray 32, De'Aaron Fox ise 24 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Bu galibiyetin ardından Batı Konferansı'ndaki 8. sıra mücadelesinde Sacramento Kings, play-off'lara kalmak için New Orleans Pelicans ile karşılaşacak.

Sezonu kapatan Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 22 sayısı, takımının yenilgisini önlemeye yetmedi.

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