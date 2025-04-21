Dolar
38.19
Euro
44.17
Altın
3,385.48
ETH/USDT
1,645.10
BTC/USDT
87,481.00
BIST 100
9,304.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çeşitli ülkelerden gelen “Dünya Çocukları”nı kabul ediyor.
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de ilk play-off maçına çıkan Alperen Şengün'ün 26 sayısı Rockets'ın galibiyetine yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ilk kez play-off'larda mücadele eden Alperen Şengün, takımı Houston Rockets'ın Golden State Warriors'a 95-85 yenildiği maçta 26 sayıyla oynadı.

Mutlu Demirtaştan  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
NBA'de ilk play-off maçına çıkan Alperen Şengün'ün 26 sayısı Rockets'ın galibiyetine yetmedi

İstanbul

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı ikinci sırada bitiren Rockets, play-off ilk tur serisi birinci maçında konferans 7'ncisi Warriors'ı ağırladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rockets'ta yaklaşık 36 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün, 26 sayı, 9 ribaunt, 1 asist ve 3 top çalmayla takımını sırtlasa da mağlubiyeti engelleyemedi. Dillon Brooks ve Jabari Smith Jr ise 11'er sayı kaydetti.

Seride 1-0 öne geçen Warriors'ta Stephen Curry 31 sayı, 6 ribaunt ve Jimmy Butler 25 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

Thunder'dan 51 sayı fark

Batı Konferansı birincisi Oklahoma City Thunder, konferans 8'incisi Memphis Grizzlies'i 51 sayı farkla 131-80 yenerek play-off ilk tur serisinde 1-0 üstünlük yakaladı.

Thunder'da Aaron Wiggins 21, Jalen Williams 20, Chet Holmgren 19 ve Shai Gilgeous-Alexander 15 sayı attı.

Konuk takım Grizzlies'te ise Ja Morant ve Marvin Bagley'nin 17'şer sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 131-80 (1-0)

Boston Celtics-Orlando Magic: 103-86 (1-0)

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 121-100 (1-0)

Houston Rockets-Golden State Warriors: 85-95 (0-1)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun'dan, TÜRKSAT 6A'nın hizmete alınmasına ilişkin açıklama
Kırklareli'nde süs havuzunda 4 kişinin elektrik akımına kapılmasına ilişkin gözaltı sayısı 3'e yükseldi
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 52 şüpheli tutuklandı
Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretim 9,5 milyon metreküpe ulaştı
Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu

Benzer haberler

NBA'de ilk play-off maçına çıkan Alperen Şengün'ün 26 sayısı Rockets'ın galibiyetine yetmedi

NBA'de ilk play-off maçına çıkan Alperen Şengün'ün 26 sayısı Rockets'ın galibiyetine yetmedi

NBA'de Gilgeous-Alexander'ın 42 sayı attığı maçta Thunder, Lakers'ı 136-120 yendi

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta kazandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet