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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu’nda alt yaş kategorilerinde yer alan sporcu ve aileleriyle iftar programında konuşuyor.
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NBA'de iki şampiyonluk yaşayan Rajon Rondo, basketbol kariyerine son verdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) birçok takımda forma giyen ABD'li oyun kurucu Rajon Rondo, kariyerine son verdiğini açıkladı.

Mutlu Demirtaştan  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
NBA'de iki şampiyonluk yaşayan Rajon Rondo, basketbol kariyerine son verdi

İstanbul

Emeklilik kararını katıldığı podcast yayınında duyuran 38 yaşındaki Rondo, çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek için basketbol parkelerine veda ettiğini belirtti.

Rajon Rondo, 16 yıllık NBA kariyerinde Boston Celtics, Dallas Mavericks, Sacramento Kings, Chicago Bulls, New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers, Atlanta Hawks, Los Angeles Clippers ve son olarak Cleveland Cavaliers formaları giydi.

Celtics'te 2008, Lakers'ta ise 2020 yılında NBA şampiyonluğu yaşayan Rondo, 4'er kez all-star ve en iyi savunma 5'lerine seçildi, 3 defa da asist kralı oldu.

Normal sezon kariyerinde 957 maça çıkan Rondo, 9,8 sayı, 7,9 asist, 4,5 ribaunt ve 1,6 top çalma ortalamaları yakaladı. Kariyeri boyunca 7 bin 584 asist üreten Rondo, NBA tarihinin en çok asist yapan oyuncuları listesinde 15. sırada yer aldı.

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