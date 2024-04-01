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Spor, Basketbol

NBA'de Cedi Osman'ın 18 sayısı, San Antonio Spurs'ün mağlubiyetini önleyemedi

Mutlu Demirtaştan  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
NBA'de Cedi Osman'ın 18 sayısı, San Antonio Spurs'ün mağlubiyetini önleyemedi

İstanbul

NBA'de Cedi Osman'ın 18 sayısı, San Antonio Spurs'ün mağlubiyetini önleyemediAmerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın 18 sayı attığı maçta San Antonio Spurs, Golden State Warriors'a 117-113 yenildi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Play-in mücadelesi veren Batı Konferansı 10'uncusu Warriors, Spurs deplasmanında kazanarak art arda 4 olmak üzere 40. galibiyetini aldı.

Konuk takım Warriors'ta Stephen Curry 33 sayı, 8 asist ve Draymond Green 21 sayı, 11 asist üretti.

Batı Konferansı'nın son sırasındaki Spurs'te Victor Wembanyama'nın 32 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve 3 blokluk performansı, sezonun 57. yenilgisini önleyemedi. Ev sahibi ekipte Cedi Osman ise ilk 5'te başlayarak yaklaşık 36 dakika süre aldığı mücadeleyi 18 sayı, 2 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.

Mavericks, Rockets'ın serisine son verdi

Dallas Mavericks, deplasmanda Houston Rockets'ı 125-107 yenerek rakibinin 11 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Arka arkaya 7, sezonun 45. galibiyetini alan Batı Konferansı 5'incisi Mavericks'te Luka Doncic 47 sayı, 12 ribaunt, 7 asistle oynadı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemediği Rockets'ta 28 sayı, 7 ribaunt üreten Jabari Smith Jr'ın performansı takımının 36. yenilgisini önleyemedi.

LeBron James'ten 40 sayı

Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in 40 sayı kaydettiği mücadelede Brooklyn Nets'i 116-104'lük skorla geçti.

Sezonun 42. galibiyetini elde eden Batı Konferansı 9'uncusu Lakers'ta Anthony Davis 24 sayı, 14 ribaunt ve Rui Hachimura 20 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Ev sahibi Nets'te ise Cam Thomas'ın 30 sayı, 6 asistlik katkısı, sezonun 46. mağlubiyetini engelleyemedi.

Sonuçlar

Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers: 130-101

Washington Wizards-Miami Heat: 107-119

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 120-135

Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers: 118-130

Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers: 104-116

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 113-117

New York Knicks-Oklahoma City Thunder: 112-113

Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 101-109

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 107-125

Sacramento Kings-Utah Jazz: 127-106

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