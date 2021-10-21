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NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu listesinin ikinci bölümü açıklandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 75. Yıl Dönümü Takımı'nın ikinci 25 üyesi açıklandı.

Fatih Erel   | 21.10.2021
NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu listesinin ikinci bölümü açıklandı

İstanbul

Amerikan Basketbol Ligi (NBA); 25, 35 ve 50. yıllarında olduğu gibi geride kalan 75 sezonun ardından da lig tarihinin en iyi basketbolcularını listeledi.

Listenin kalan 25 kişilik bölümü yarın duyurulacak.

Ligin internet sitesinden açıklanan listenin ikinci 25 üyesi şu isimlerden oluşuyor:

Paul Arizin, Rick Barry, Larry Bird, Wilt Chamberlain, Clyde Drexler, Tim Duncan, Patrick Ewing, Walt Frazier, Kevin Garnett, John Havlicek, Allen Iverson, Magic Johnson, Sam Jones, Michael Jordan, Karl Malone, Robert Parish, Chris Paul, Scottie Pippen, Bill Sharman, Isiah Thomas, Nate Thurmond, Wes Unseld, Bill Walton, Jerry West, James Worthy

Ligin internet sitesinden dün açıklanan listenin ilk 25 üyesi şu isimlerden oluşuyordu:

Kerim Abdülcabbar, Giannis Antetokounmpo, Nate Archibald, Charles Barkley, Bob Cousy, Dave Cowens, Kevin Durant, Julius Erving, George Gervin, Hal Greer, James Harden, Elvin Hayes, Jerry Lucas, Moses Malone, Kevin Mchale, George Mikan, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Hakeem Olajuwon, Bob Pettit, Willis Reed, Oscar Robertson, David Robinson, Bill Russell, John Stockton

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