Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Milli basketbolcu Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, sakatlığı bulunan Shai Gilgeous-Alexander'ın yerine NBA All-Star kadrosuna dahil edildi.

Emre Aşıkçı  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
Milli basketbolcu Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçildi

İstanbul

NBA'den yapılan açıklamada, "NBA Başkanı Adam Silver, Houston Rockets'ın pivotu Alperen Şengün'ü, sakatlanan Oklahoma City Thunder guardı Shai Gilgeous-Alexander'ın yerine 2026 NBA All-Star Maçı için Dünya Takımı'na seçti." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon NBA'de oynadığı 44 maçta, 20,8 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalamasıyla oynayan 23 yaşındaki basketbolcu, üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçildi.

Bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

