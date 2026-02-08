Milli basketbolcu Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçildi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, sakatlığı bulunan Shai Gilgeous-Alexander'ın yerine NBA All-Star kadrosuna dahil edildi.
İstanbul
NBA'den yapılan açıklamada, "NBA Başkanı Adam Silver, Houston Rockets'ın pivotu Alperen Şengün'ü, sakatlanan Oklahoma City Thunder guardı Shai Gilgeous-Alexander'ın yerine 2026 NBA All-Star Maçı için Dünya Takımı'na seçti." ifadeleri kullanıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bu sezon NBA'de oynadığı 44 maçta, 20,8 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalamasıyla oynayan 23 yaşındaki basketbolcu, üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçildi.
Bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.