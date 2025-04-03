Dolar
37.94
Euro
41.71
Altın
3,125.31
ETH/USDT
1,815.50
BTC/USDT
83,253.00
BIST 100
9,571.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Kadın basketbolunda ÇBK Mersin yarı finalin ikinci maçında Galatasaray'a konuk olacak

ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında yarın deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşılaşacak.

Emrah Oktay, Mustafa Ünal Uysal  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Kadın basketbolunda ÇBK Mersin yarı finalin ikinci maçında Galatasaray'a konuk olacak

Mersin

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak mücadelede hakemler Can Mavisu, Orkun Yurttaş ve Münevver Özemre görev alacak.

Yarı final eşleşmesinde Mersin'de yapılan ilk müsabakayı ÇBK Mersin 83-78 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Mersin temsilcisi, yarınki karşılaşmayı da kazanırsa adını finale yazdıracak.

Galatasaray, 2 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride durumu 1-1'e getirmek için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekibin galip gelmesi durumunda seri, Mersin'de yapılacak üçüncü maça taşınacak.

Finale çıkan takım, şampiyonluk için Beşiktaş BOA-Fenerbahçe Opet eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Boykot" çağrılarına ilişkin soruşturmada 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
TUSAŞ ile Brezilyalı Embraer'den ortak üretim için işbirliği
Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı
Türkiye ve dünya gündemi
Emniyet Genel Müdürlüğünden "gözaltında cinsel saldırı" iddialarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Kadın basketbolunda ÇBK Mersin yarı finalin ikinci maçında Galatasaray'a konuk olacak

Kadın basketbolunda ÇBK Mersin yarı finalin ikinci maçında Galatasaray'a konuk olacak

Mersin'de hortum seralara zarar verdi

Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı Ramazan Bayramı'nda 17 bin kişiyi ağırladı

Komşu tavsiyesiyle sağlık taraması yaptıran kadın erken teşhisle kanseri yendi

Komşu tavsiyesiyle sağlık taraması yaptıran kadın erken teşhisle kanseri yendi
Mersin'de mahalleli bayramlaşma geleneğini sürdürüyor

Mersin'de mahalleli bayramlaşma geleneğini sürdürüyor

Akkuyu NGS'de Deniz Suyunu Tuzdan Arındırma Kompleksi işletmeye alındı

Akkuyu NGS'de Deniz Suyunu Tuzdan Arındırma Kompleksi işletmeye alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet