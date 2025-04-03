Kadın basketbolunda ÇBK Mersin yarı finalin ikinci maçında Galatasaray'a konuk olacak
ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında yarın deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşılaşacak.
Mersin
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak mücadelede hakemler Can Mavisu, Orkun Yurttaş ve Münevver Özemre görev alacak.
Yarı final eşleşmesinde Mersin'de yapılan ilk müsabakayı ÇBK Mersin 83-78 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Mersin temsilcisi, yarınki karşılaşmayı da kazanırsa adını finale yazdıracak.
Galatasaray, 2 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride durumu 1-1'e getirmek için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekibin galip gelmesi durumunda seri, Mersin'de yapılacak üçüncü maça taşınacak.
Finale çıkan takım, şampiyonluk için Beşiktaş BOA-Fenerbahçe Opet eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.