Euro
7.38
Dolar
6.77
BIST 100
92,592.31
Altın
1,647.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

İtalya Basketbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu Kovid-19 salgını nedeniyle erken bitirildi

İtalya Basketbol Federasyonu, Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde (Serie A) 2019-2020 sezonunun ülke genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erken sonlandırıldığını belirtti.

Barış Seçkin   | 07.04.2020
İtalya Basketbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu Kovid-19 salgını nedeniyle erken bitirildi

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya Basketbol Federasyonu (FIP), Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde (Serie A) 2019-2020 sezonunun ülke genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erken sonlandırıldığını belirtti.

FIP'ten yapılan açıklamada, federasyonu başkanı Giovanni Petrucci yönetiminde toplanan yönetim kurulunun, ülkede 6 haftayı aşkın süredir etkisini gösteren Kovid-19 salgını sebebiyle sezonun erken sonlandırılması kararını aldığı ifade edildi.

Açıklamada, federasyonun, sporcular, hakemler, yöneticiler, teknik idareciler ve onların ailelerinin sağlığını koruma konusunda kararlı olduğu kaydedildi.

Alınan kararın temelinde, ülke genelinde spor aktivitelerinin tam olarak ne zaman yeniden başlayabileceğinin de belli olmamasından kaynaklandığı da aktarıldı.

Açıklamada, mevcut sezonunun sona erdiği ilan edilerek, kulüplerin ve sporcuların, maç faaliyeti olmayacağı için ortaya çıkacak ek maliyetleri önleme konusunda gerekli adımları atmalarına olanak sağladığı bildirildi.

17 takımın mücadele ettiği Serie A'da Kovid-19 salgını nedeniyle maçlara ara verilmeden önce Segafredo Virtus Bologna, 18 galibiyet, 2 yenilgi ve 36 puanla lig lideriydi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 65'e yükseldi
ABD'deki Türk toplumundan 2 kişi daha Kovid-19 salgınında yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısının maksimum 200 bine ulaşacağı tahmin ediliyor
Trump, Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanını görevden aldı

Benzer haberler

İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

İtalya Basketbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu Kovid-19 salgını nedeniyle erken bitirildi

ABD'deki Türk toplumundan 2 kişi daha Kovid-19 salgınında yaşamını yitirdi

KVKK Başkanı Bilir: Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde kamu sağlığının korunması esastır

KVKK Başkanı Bilir: Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde kamu sağlığının korunması esastır
Ankara Batı Adliyesi ve Ayaş Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 vakasına rastlanmadı

Ankara Batı Adliyesi ve Ayaş Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 vakasına rastlanmadı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat