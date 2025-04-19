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Spor, Basketbol

Galatasaraylı basketbolcu Palmer, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi

Galatasaray forması giyen James Palmer, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Emre Aşıkçı  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
Galatasaraylı basketbolcu Palmer, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi

İstanbul

Galatasaray'ın çeyrek finalde ERA Nymburk’u 90-74 mağlup ederek tarihinde ilk kez Dörtlü Final'e yükseldiği maçta 24 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik katkı sağlayan 28 yaşındaki basketbolcu, organizasyonda haftanın en iyi oyuncusu seçildi.

Daha önce son 16 turunun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Palmer, bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 14,7 sayı, 5,2 ribaunt ve 3,9 asist ortalamasıyla oynadı.

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