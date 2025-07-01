Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Furkan Korkmaz ile yollarını ayırdı

İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımıza 2024-2025 sezonu ortasında katılan Furkan Korkmaz ile yollarımız ayrılmıştır. Furkan'a takımımıza verdiği katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
27 yaşındaki şutör gard, geçen sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 21 maçta 12,52 sayı, 2'şer asist ve ribaunt ortalamaları ile oynadı.
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