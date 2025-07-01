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Spor, Basketbol

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Furkan Korkmaz ile yollarını ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Furkan Korkmaz ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Can Öcal  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Furkan Korkmaz ile yollarını ayırdı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımıza 2024-2025 sezonu ortasında katılan Furkan Korkmaz ile yollarımız ayrılmıştır. Furkan'a takımımıza verdiği katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki şutör gard, geçen sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 21 maçta 12,52 sayı, 2'şer asist ve ribaunt ortalamaları ile oynadı.

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