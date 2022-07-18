Galatasaray Nef'te ABD'li basketbolcu Dee Bost'un sözleşmesi uzatıldı

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon göstermiş olduğu performansla büyük Galatasaray taraftarının sevgisini kazanan başarılı oyun kurucumuz Dee Bost, 1+1 yıl daha parçalı formamız ile parkelerde olacak." ifadelerine yer verildi.
Geçen sezon Fransa ekibi Monaco'dan transfer edilen 32 yaşındaki oyun kurucu, sarı-kırmızılı takımın yarı final oynadığı ING Basketbol Süper Ligi'nde 34 müsabakaya çıktı. Sergilediği performansla dikkati çeken Dee Bost, maç başına 14,3 sayı, 6,7 asist ve 4,7 ribaunt üretti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.