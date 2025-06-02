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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, Sarper David Mutaf'ı kadrosuna kattı

Anadolu Efes, Bursaspor Yörsan forması giyen 22 yaşındaki milli basketbolcu Sarper David Mutaf'ı transfer etti.

Ceren Aydınonat  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
Anadolu Efes, Sarper David Mutaf'ı kadrosuna kattı

Istanbul

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasına göre guard-forvet pozisyonunda görev yapan oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandı.

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Fenerbahçe Beko altyapısında yetişen David Mutaf, 2018 yılında Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı ile üçüncülük kürsüsüne çıktı. 2022-23 sezonunda İspanyol ekibi Gran Canaria ile Eurocup'ta şampiyonluk sevinci yaşayan genç oyuncu, 2023-24 sezonunun başında Bursaspor Yörsan'a transfer oldu.

Bu sezon Europe Cup'ta 6 maçta 12,3 sayı, 5,3 ribaunt ve 2,8 asist ortalamalarıyla mücadele eden Mutaf, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 30 karşılaşmada 12,0 sayı, 2,9 ribaunt ve 1,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

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