Dolar
18.99
Euro
20.11
Altın
1,920.83
ETH/USDT
1,650.70
BTC/USDT
24,377.00
BIST 100
5,121.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Galatasaray Nef'in Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme şansı kalmadı

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme şansı kalmadı.

Emre Doğan  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Galatasaray Nef'in Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme şansı kalmadı

Istanbul

Organizasyonda son 16 turunda 5. hafta maçları oynandı.

K Grubu'nda yer alan Galatasaray Nef, deplasmanda AEK'ya 92-78 yenildi. Unicaja ise Limoges'u 99-88 mağlup etti.

Bu sonuçlarla 4. galibiyetlerini alan Unicaja ile AEK, 6. ve son hafta müsabakaları öncesinde grubu ilk 2'de tamamlamayı ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Üçüncü kez kaybeden Galatasaray ise gruptan çıkma şansını kaybetti. Çeyrek final biletini daha önce yitiren son sıradaki Limoges ise 5. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklifin 15 maddesi Adalet Komisyonunda kabul edildi
Avrasya Tüneli bakım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı
Bakan Koca: Selden Şanlıurfa'da 60, Adıyaman'da 8 kişi etkilenmiştir
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 12 mahallede sürecek
Selden etkilenen Şanlıurfa'da askerler temizlik yaptı

Benzer haberler

Galatasaray Nef'in Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme şansı kalmadı

Galatasaray Nef'in Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme şansı kalmadı

Fenerbahçe Beko, yarın Valencia Basket'e konuk olacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Partizan'ı konuk edecek

NBA'de Cedi Osman 24 sayı attı, Cleveland Cavaliers kazandı

NBA'de Cedi Osman 24 sayı attı, Cleveland Cavaliers kazandı
NBA lideri Bucks, Kings deplasmanında Giannis'in 46 sayısıyla kazandı

NBA lideri Bucks, Kings deplasmanında Giannis'in 46 sayısıyla kazandı
76ers NBA'de peş peşe 5. maçını kazandı

76ers NBA'de peş peşe 5. maçını kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet