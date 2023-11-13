Dolar
28.59
Euro
30.59
Altın
1,937.17
ETH/USDT
2,054.90
BTC/USDT
37,002.00
BIST 100
7,713.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antalya’da “43. İl Müftüleri İstişare Toplantısı”nda konuşuyor. İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenen “3. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu”nda konuşuyor.
logo
Spor, Basketbol

Galatasaray Ekmas Basketbol Takımı, yarın Benfica'yı ağırlayacak

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında yarın Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek.

Ercan Çakar  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Galatasaray Ekmas Basketbol Takımı, yarın Benfica'yı ağırlayacak

İstanbul

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Dört takımın yer aldığı grupta ilk iki maçını kaybeden Galatasaray Ekmas, son sırada bulunuyor.

Grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti olan Benfica ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
"Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce Konferansı"nda İslam aleminde düşünce üretimi öne çıkacak
Beyoğlu'ndaki terör saldırısının üzerinden 1 yıl geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze için diplomatik temaslarını yoğunlaştırıyor
İstanbul'da şehit olan polis Lütfü Baykar için tören düzenlendi

Benzer haberler

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Lietkabelis'le karşılaşacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Lietkabelis'le karşılaşacak

Galatasaray Ekmas Basketbol Takımı, yarın Benfica'yı ağırlayacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Monaco'ya konuk olacak

Beşiktaşlı yönetici Umut Tahir Güneş, siyah-beyazlı basketbol takımındaki değişimi anlattı

Beşiktaşlı yönetici Umut Tahir Güneş, siyah-beyazlı basketbol takımındaki değişimi anlattı
Beşiktaşlı yönetici Umut Tahir Güneş, siyah-beyazlı basketbol takımındaki değişimi anlattı

Beşiktaşlı yönetici Umut Tahir Güneş, siyah-beyazlı basketbol takımındaki değişimi anlattı
UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin "en yaşlı" rekorları

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin "en yaşlı" rekorları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet