Dolar
14.74
Euro
15.65
Altın
1,881.33
ETH/USDT
2,939.00
BTC/USDT
39,745.00
BIST 100
2,430.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Frutti Extra Bursaspor'un ULEB Avrupa Kupası finalindeki rakibi Bologna oldu

ULEB Avrupa Kupası'nın yarı finalinde Virtus Segafredo Bologna, Valencia Basket'i 83-73 yenerek Frutti Extra Bursaspor'un finaldeki rakibi oldu.

Fatih Erel   | 04.05.2022
Frutti Extra Bursaspor'un ULEB Avrupa Kupası finalindeki rakibi Bologna oldu

İstanbul

İspanya'nın Valencia kentinde oynanan yarı final maçında, Virtus Segafredo Bologna, Valencia Basket'i 83-73 skorla yenerek adını finale yazdırdı.

İtalyan takımı Virtus Segafredo Bologna, Frutti Extra Bursaspor ile 11 Mayıs'ta finalde karşılaşacak.

Frutti Extra Bursaspor, dün deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 17 sayı farkla 85-68 yenerek adını finale yazdırmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Çekya’da sağlık kurumlarında 11 Mayıs’tan itibaren maske zorunluluğu sona erecek
Türkiye'de 1132 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: Güney Afrika'da Omicron'un 2 yeni alt varyantı tespit edildi
Türkiye'de 1193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Frutti Extra Bursaspor'un ULEB Avrupa Kupası finalindeki rakibi Bologna oldu

Frutti Extra Bursaspor'un ULEB Avrupa Kupası finalindeki rakibi Bologna oldu