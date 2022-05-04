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Spor, Basketbol

ULEB Avrupa Kupası'nda finale kalan Frutti Extra Bursaspor "tarih" yazmayı sürdürüyor

Basketbol'da ULEB Avrupa Kupası'nda adını finale yazdırarak tarihi başarı elde eden Frutti Extra Bursaspor, bu "hikayeyi" kupayla taçlandırmak istiyor.

Sergen Sezgin   | 04.05.2022
ULEB Avrupa Kupası'nda finale kalan Frutti Extra Bursaspor "tarih" yazmayı sürdürüyor

Bursa

Poliesportiu D'andorra Salonu'nda deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 17 sayı farkla 85-68 yenen Bursa temsilcisi, tarihinde ilk kez finale çımayı başardı.

Kupanın sürpriz ekiplerinden biri olarak görülen yeşil-beyazlılar, 11 Mayıs'ta Valencia Basket ile Virtus Segafredo Bologna eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

Frutti Extra Bursaspor, finalde eşleşeceği rakibini mağlup ederek kupayı müzesine götürmek istiyor.

"Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandıracağız"

Kulüp Başkanı Sezer Sezgin, AA muhabirine, finale kalarak çifte bayram yaşadıklarını söyledi.

Maç öncesinde sadece kendi taraftarları değil tüm Türkiye'den destek mesajı aldıklarını belirten Sezgin, camiayla birlik olarak bu başarıya inandıklarını dile getirdi.

Sezgin, zorlu bir play-off süreci geçirdiklerini ve tüm maçları deplasmanda oynadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Önemli rakipleri kendi seyircimiz önünde olmadan yendik. Başarması zor olsa da inandık ve buralara kadar geldik. Camia olarak bir inanmışlık vardı. Teknik heyetimiz, yönetimimiz ve basketbolcularımızın bu başarıya olan inancı hep artarak devam etti. Sonunda finale kadar gelmeyi başardık. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Rakip kim olursa olsun bu seviyede final oynamak her zaman zordur. Tarihi bir başarının peşindeyiz, bunun farkında olarak çalışıyoruz. Kupaya bir adım kaldı. Finali de geçerek bu tarihi başarıyı elde edeceğiz ve Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandıracağız."

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