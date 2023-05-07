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Spor, Basketbol

Fransız basketbolcu Sylla, resmi müsabakalara başörtüsüyle katılabilmek istiyor

Fransız basketbol tutkunu Salimata Sylla, 8 Ocak'tan bu yana men edildiği resmi müsabakalara başörtüsüyle geri dönebilmek istiyor.

Esra Taşkın  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
Fransız basketbolcu Sylla, resmi müsabakalara başörtüsüyle katılabilmek istiyor

Paris

Başkent Paris'te doğan ve ablalarının yönlendirmesiyle 14 yıl önce basketbol oynamaya başlayan 25 yaşındaki Sylla, 3. Lig takımlarından Aubervilliers'in formasıyla mücadele etti.

Lakabı "Sali" olan Fransız basketbolcu, 3 yıl önce başörtü takmaya başladığını ve sahada da spor başörtüsüyle mücadele ettiğini kaydetti.

Başörtüsü nedeniyle özel ve iş hayatında sıkıntı yaşamadığını ifade eden Sylla, "Ailem, arkadaşlarım, herkes beni olduğum gibi kabul ediyor çünkü aynı 'Sali'yim'." dedi.

"Maç başlarken 'Oynayamazsın' dediler"

Sylla, 8 Ocak'ta maç yapmak için gittikleri Escaudain kentinde karşılaşmanın başlamasına iki dakika kala başantrenörünün yanına gelerek, "Özür dilerim Sali, hakem oynayabilirsin dedi ancak başörtünle oynayamazsın." dediğini aktardı.

Bunun üzerine hakemlerle konuştuğunu belirten Sylla, kendisine Fransa Basketbol Federasyonunun (FFBB) tüzüğünde "kafayı örten tüm aksesuarların 'oyuna elverişsiz' olarak değerlendirildiği" gerekçesinin sunulduğunu kaydetti.

Ayrımcılığa karşı "Ball.Her" Ligi'ni kurdu

Yaşananların ardından "Ball.Her" isimli ligi kurmaya karar verdiğini söyleyen Sylla, "Herkes için sağlıklı alanlar oluşturmak istiyorum. Sahada ve dışında kendimizi aşağılanmış durumda bulmamız söz konusu olamaz. Bu nedenle, 'Ball.Her' Kadın Ligi, seçtiğimiz ve sevdiğimiz basketbolun tadını çıkarabilmemiz için ayrımcılık ve adaletsizlik gözetmeksizin tüm kızları kabul etmek için burada." ifadelerini kullandı.

Fransa'daki mevzuatın ve 2017'den bu yana Uluslararası Basketbol Federasyonunun başörtüyle basketbol oynamaya izin verdiğini vurgulayan Sylla, spor başörtüsüyle neden resmi müsabakalarda oynanamayacağıyla ilgili FFBB'den henüz bir yanıt alamadığını belirtti.

Gelecek yıl Fransa'da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na başörtülü kadınların katılabileceğini hatırlatan Sylla, Fransa'da başörtülü veya spor başörtüsü takan kadınların müsabakalardan dışlandığını savundu.

Fransa Hentbol Federasyonu izin veriyor

Salimata Sylla, FFBB'nin ligine başörtüsüyle geri dönebilmek istediğini söyledi.

Sylla, Fransa Hentbol Federasyonunun başörtüye izin verdiğini kaydederek, spor başörtüsü olan kadınların neden bir "sorun" teşkil ettiğini anlamadığını anlattı.

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