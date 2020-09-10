Euro
8.86
Dolar
7.46
BIST 100
1,099.06
Altın
1,958.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

FIBA Şampiyonlar Ligi Sekizli Final eşleşmeleri belli oldu

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ev sahipliği yapacağı FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Sekizli Final eşleşmeleri belli oldu.

Berad Büyük   | 10.09.2020
FIBA Şampiyonlar Ligi Sekizli Final eşleşmeleri belli oldu

İstanbul

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ev sahipliği yapacağı FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Sekizli Final eşleşmeleri belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, BCL'nin 2019-2020 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Sekizli Finali’nin kura çekimi İsviçre’deki Patrick Bauman Basketbol Evi’nde gerçekleşti.

Türk temsilcisi Türk Telekom, çeyrek finalde JDA Dijon - Nizhny Novgorod eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Kura çekiminin ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi Sekizli Final çeyrek final eşleşmeleri ve tarihleri şu şekilde:

30 Eylül Çarşamba:

Türk Telekom - JDA Dijon/Nizhny Novgorod

Hapoel Bank Yahav Jerusalem - Hereda San Pablo Burgos

1 Ekim Perşembe:

ERA Nymburk - AEK

Casademont Zaragoza-Tenerife/Filou

30 Eylül ve 1 Ekim'deki maçların galipleri 2 Ekim'de yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Üçüncülük ve final karşılaşmaları 4 Ekim Pazar günü oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Oxford Üniversitesinin Kovid-19 aşısı yıl sonundan önce hazır olabilir
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 195 bin 259'a çıktı
BM'den Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19 programına 35 milyar dolar yardım çağrısı
Gazze'de 6 aylık bebek Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Bülent Arınç ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

FIBA Şampiyonlar Ligi Sekizli Final eşleşmeleri belli oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi Sekizli Final eşleşmeleri belli oldu