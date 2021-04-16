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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Perfumerias Avenida finale yükseldi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final ikinci maçında İspanya'nın Perfumerias Avenida takımı, Macaristan ekibi Sopron Basket'i 72-61 mağlup ederek finale çıktı.

Emre Doğan   | 16.04.2021
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Perfumerias Avenida finale yükseldi Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

İstanbul

Bu sonuçla Perfumerias Avenida, organizasyonda ilk ve tek şampiyonluğunu elde ettiği 2011'in ardından adını ilk kez finale yazdırdı.

Perfumerias Avenida, finalde Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg ile kozlarını paylaşacak. Sopron Basket ise üçüncülük maçında Fenerbahçe Öznur Kablo'nun karşısına çıkacak.

Organizasyonda final maçı, 18 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Üçüncülük karşılaşması ise aynı gün saat 15.00'te yapılacak.

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