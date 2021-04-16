FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Perfumerias Avenida finale yükseldi
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final ikinci maçında İspanya'nın Perfumerias Avenida takımı, Macaristan ekibi Sopron Basket'i 72-61 mağlup ederek finale çıktı.
İstanbul
Bu sonuçla Perfumerias Avenida, organizasyonda ilk ve tek şampiyonluğunu elde ettiği 2011'in ardından adını ilk kez finale yazdırdı.
Perfumerias Avenida, finalde Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg ile kozlarını paylaşacak. Sopron Basket ise üçüncülük maçında Fenerbahçe Öznur Kablo'nun karşısına çıkacak.
Organizasyonda final maçı, 18 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Üçüncülük karşılaşması ise aynı gün saat 15.00'te yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.