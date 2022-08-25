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FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, Letonya'ya yenildi

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu ilk maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'ya 111-85 mağlup oldu.

Emre Doğan   | 25.08.2022
FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, Letonya'ya yenildi Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü - AA

Riga

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu ilk maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'ya 111-85 yenildi.

Bu sonuçla milli takım, elemelerde oynadığı 5. maçta 3. yenilgisini yaşadı. Letonya ise 4. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle başlayan Türkiye, 3. dakikayı 9-3 üstün geçti. Hücumda basit hatalar yapan milli takım karşısında çabuk toparlanan Letonya, Davis Bertans'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kazandırdığı sayılarla 6. dakikada öne geçti: 13-11. Porzingis'in skorer oyunuyla millilere büyük üstünlük kuran ev sahibi takım, 9. dakikada 13 sayılık fark (29-16) yakalayan Letonya, ilk çeyreği 31-20 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında 7-0'lık seri yakalayan Letonya, 12. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 38-20. Savunma sertliğini arttıran ve hücumda daha organize olan Türkiye, Larkin'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 18. dakikada farkı tek hanelere çekti: 48-39. Karşılıklı basketlere sahne olan kalan bölümde farkın kapanmasına izin vermeye Letonya, soyunma odasına 56-47 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü kaybeden milli takım karşısında dış atışlardan etkili olan Letonya, 27. dakikada farkı 26 sayıya kadar çıkardı: 82-56. Ev sahibi takım, final periyoduna 87-63 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte farkı 31 sayıya kadar çıkaran Letonya, baştan sona üstün oynadığı ve dış atışlardan 20 kez isabet bulduğu karşılaşmadan 111-85 galip ayrıldı.


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