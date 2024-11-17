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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde uygulama yapan polislere tırın çarpması sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Opet, YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'u 100-60 yendi

Fatih Erel  | 17.11.2024 - Güncelleme : 17.11.2024
Fenerbahçe Opet, YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'u 100-60 yendi

İstanbul

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'u 100-60 yendi.

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