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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko'nun bayrakları boğaz köprülerine asıldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko'ya ait bayraklar, İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine asıldı.

Hilmi Sever   | 23.06.2022
Fenerbahçe Beko'nun bayrakları boğaz köprülerine asıldı

Istanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dev Fenerbahçe bayrakları, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünden alınan izinle, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine, stat müdürlüğümüz tarafından asıldı. Bayrakların köprülere asılması sırasında gerek Karayolları Genel Müdürlüğü gerekse İstanbul Emniyet Müdürlüğü Boğaziçi Köprü Koruma Şube Müdürlüğü personeli de kulüp personellerimize yardımcı oldu." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Beko bayrağının bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de asılacağı belirtildi.

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