Dolar
29.78
Euro
32.64
Altın
2,064.26
ETH/USDT
2,378.70
BTC/USDT
45,265.00
BIST 100
7,624.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Playtika ile Litvanya'da karşılaşacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. hafta müsabakasında yarın İsrail'in Maccabi Playtika takımı ile Litvanya'da karşı karşıya gelecek.

Bozhan Memiş  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Playtika ile Litvanya'da karşılaşacak

İstanbul

Litvanya'nın Panevezys kentindeki Kalnapilio Arena’da oynanacak mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüp, karşılaşmanın güvenlik tedbirleri nedeniyle başka bir ülkede oynanacağını belirtmiş ve hem Fenerbahçe Kulübünün hem de THY Avrupa Ligi yetkililerinin kararıyla Litvanya'nın maça ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından iç sahada Monaco ve Zalgiris Kaunas'ı, deplasmanda ise Alba Berlin ve Anadolu Efes'i mağlup eden Fenerbahçe Beko, son maçında evinde Kızılyıldız'a kaybetti.

18 karşılaşmada 10 galibiyet ve 8 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 9. sırada bulunuyor.

İsrail ekibi Maccabi Playtika ise 18 mücadelede elde ettiği 11 galibiyetle 4. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Maccabi Playtika'nın ev sahipliğinde oynanan mücadeleden İsrail temsilcisi 78-73'lük galibiyetle ayrılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kafes 28" operasyonu ile 18 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 64'e çıktı
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
AFAD'a yapılan bağışların yaklaşık 73,5 milyar lirası depremzedelere ulaştı

Benzer haberler

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Playtika ile Litvanya'da karşılaşacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Playtika ile Litvanya'da karşılaşacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Valencia Basket ile deplasmanda karşılaşacak

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Johannes Voigtmann

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i mağlup etti

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i mağlup etti
Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı güvenlik gerekçesiyle Litvanya'da oynanacak

Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı güvenlik gerekçesiyle Litvanya'da oynanacak
Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 818. maçını oynayacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 818. maçını oynayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet