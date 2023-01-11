Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'i ağırlayacak

İstanbul
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Avrupa Ligi'ndeki 5 maçlık mağlubiyet serisini dün deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos takımını uzatmada 94-88 yenerek sona erdiren sarı-lacivertliler, 11 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Bayern Münih ise 7 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 14. basamakta bulunuyor.
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