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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'i ağırlayacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek.

Süha Gür   | 11.01.2023
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'i ağırlayacak

İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'ndeki 5 maçlık mağlubiyet serisini dün deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos takımını uzatmada 94-88 yenerek sona erdiren sarı-lacivertliler, 11 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Bayern Münih ise 7 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 14. basamakta bulunuyor.


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