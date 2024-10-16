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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Alba Berlin'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde yarın Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk olacak.

Bozhan Memiş  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Alba Berlin'e konuk olacak

İstanbul

Uber Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Son oynanan Kızılyıldız maçını 76-57 kaybeden sarı-lacivertli ekipte Wilbekin ve Guduric'in sakatlıkları bulunuyor.

Geride kalan 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında Alba Berlin deplasmanında galibiyet hedefliyor.

İç sahada Panathinaikos'a, deplasmanda da Barcelona'ya mağlup olan Almanya temsilcisi, dün oynanan karşılaşmada evinde LDLC Asvel'i 84-79'luk skorla yenerek ilk galibiyetine imza attı.

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