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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde play-off bileti için Kızılyıldız deplasmanına çıkacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde sezonun 34. ve son haftasında yarın Sırbistan ekibi Kızılyıldız'la deplasmanda mücadele edecek.

Bozhan Memiş  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde play-off bileti için Kızılyıldız deplasmanına çıkacak

İstanbul

Başkent Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

Bir sezon sonra tekrar play-off'a kalmak isteyen Fenerbahçe Beko, son haftaya avantajlı giriyor.

Real Madrid ve Baskonia mağlubiyetlerinin ardından iç sahada Anadolu Efes'i yenen Fenerbahçe Beko, galibiyet sayısını 19'a yükselterek son haftaya 5. sırada girdi. Sarı-lacivertliler, zorlu Sırbistan deplasmanında kazanması durumunda normal sezonu 5. sırada bitirecek ve play-off'a kalacak. Fenerbahçe Beko bu durumda sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen Monaco'yla eşleşecek.

Geçen hafta lider Olympiakos'u sahasında yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkaran Kızılyıldız'ın bu yükselişi play-off için yeterli olmadı. Toplamda 16 galibiyeti bulunan ve play-off şansı kalmayan Sırp ekibi, kendi adına sezonun son Avrupa Ligi maçına seyircisi önünde çıkacak.

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında konuk ettiği Kızılyıldız'ı 93-79 mağlup etmişti.

Çoklu averaj devreye girebilir

THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos, Real Madrid, Barcelona, Monaco, Partizan ve Maccabi Playtika, son maçlar öncesinde play-off biletini aldı.

Play-off'un son biletlerini ise Fenerbahçe Beko, Baskonia ve Zalgiris takımlarından ikisi alacak.

Kendi maçını kazanması durumunda diğer maçların sonucuna bakmayacak olan Fenerbahçe, kaybetmesi halinde ise rakiplerinin maçlarının sonuçlarını bekleyecek.

Baskonia deplasmanda lider Olympiakos, Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak Zalgiris ise Almanya'da Bayern Münih'le karşılaşacak. Baskonia ve Zalgiris'ten birinin kazanamaması durumunda da Fenerbahçe Beko, son maçını kaybetse bile play-off biletini alacak.

Baskonia, Zalgiris ve daha önce play-off'u garantileyen Maccabi Playtika bu hafta maçlarını kazanır, Fenerbahçe Beko kaybederse, sarı-lacivertliler üçlü averaj sonunda play-off dışında kalacak.


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