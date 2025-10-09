Dolar
41.72
Euro
48.59
Altın
4,033.08
ETH/USDT
4,428.70
BTC/USDT
121,885.00
BIST 100
10,800.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması sonrası bölgedeki son duruma ilişkin Gazze şeridini gören Sderot’tan yayındayız Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa Garı'nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız'ı konuk edecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırlayacak.

Ceren Aydınonat  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız'ı konuk edecek Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk haftasında Fransa ekibi Paris Basketbol'u 96-77 mağlup ederken, ikinci haftada Litvanya'nın Zalgiris takımına 84-81 mağlup oldu.

Bu sezon çıktığı ilk müsabakada EA7 Emporio Armani Milan'a 92-82, ikinci maçta ise Bayern Münih'e 97-88 yenilen Kızılyıldız'ın ise galibiyeti bulunmuyor.

Fenerbahçe Beko, ligde iki takımın karşılaştığı son mücadeleden 96-91 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun Çarşamba Havalimanı yılın 9 ayında 1 milyon 187 bin yolcuya hizmet verdi
ABB'den su hattındaki arızaya ilişkin açıklama
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas-İsrail görüşmelerinin ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum

Benzer haberler

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız'ı konuk edecek

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız'ı konuk edecek

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Partizan'a konuk olacak

Türkiye'nin 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

Basketbol Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlayacak

Basketbol Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlayacak
Kadın basketbolunda 46. sezon başlıyor

Kadın basketbolunda 46. sezon başlıyor
Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet