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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Pierria Henry'yi transfer etti

Ercan Çakar   | 24.06.2021
Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Pierria Henry'yi transfer etti

Istanbul

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, son iki sezonu İspanya ekibi TD Systems Baskonia'da geçiren ABD'li oyuncu Pierria Henry'yi kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Pierria Henry kariyerinde TD Systems Baskonia'nın yanı sıra Charlotte, Vita Tblisi, Ulm, Hapoel Eliat, TOFAŞ ve Unics Kazan'ın formalarını giydi.

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