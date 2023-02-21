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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Valencia takımını konuk edecek

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 13. hafta maçında, yarın İspanya'nın Valencia ekibiyle karşılaşacak.

Murat Kaya   | 21.02.2023
Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Valencia takımını konuk edecek

İstanbul

Ataşehir Metro Enerji Spor Salonu'ndaki müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Grupta 10 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Alagöz Holding, liderlik koltuğunda yer alıyor.

İspanya temsilcisi ise 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle grupta üçüncü sırada bulunuyor.

İlk maçta sarı-lacivertliler, Valencia'yı deplasmanda 72-66 yenmişti.

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