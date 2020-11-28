EuroBasket 2022 Elemelerinde İtalya-Kuzey Makedonya maçına Kovid-19 engeli
Estonya'da bugün oynanması gereken karşılaşma, Kuzey Makedonya kafilesinde 3 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi
Istanbul
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri B Grubu'ndaki İtalya-Kuzey Makedonya karşılaşması, Kuzey Makedonya ekibindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamada, Kuzey Makedonya kafilesindeki 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve takımın karantinaya alındığı belirtildi.
Bu nedenle, Estonya’nın başkenti Tallinn’de bugün oynanması planlanan İtalya-Kuzey Makedonya maçının ertelendiği kaydedildi.
Karşılaşmanın ne zaman oynanacağına ilişkin kararın, Kuzey Makedonya kafilesine yapılacak ek testlerin ardından verileceği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.