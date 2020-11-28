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EuroBasket 2022 Elemelerinde İtalya-Kuzey Makedonya maçına Kovid-19 engeli

Estonya'da bugün oynanması gereken karşılaşma, Kuzey Makedonya kafilesinde 3 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi

Abdulkadir Karakaya   | 28.11.2020
EuroBasket 2022 Elemelerinde İtalya-Kuzey Makedonya maçına Kovid-19 engeli

Istanbul

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri B Grubu'ndaki İtalya-Kuzey Makedonya karşılaşması, Kuzey Makedonya ekibindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamada, Kuzey Makedonya kafilesindeki 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve takımın karantinaya alındığı belirtildi.

Bu nedenle, Estonya’nın başkenti Tallinn’de bugün oynanması planlanan İtalya-Kuzey Makedonya maçının ertelendiği kaydedildi.

Karşılaşmanın ne zaman oynanacağına ilişkin kararın, Kuzey Makedonya kafilesine yapılacak ek testlerin ardından verileceği ifade edildi.

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