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Spor, Basketbol

Ergin Ataman, kupa koleksiyonuna 4. kez Avrupa Ligi zaferi eklemeye çalışacak

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde 7. kez boy gösterecek Ergin Ataman, takımı Panathinaikos AKTOR'la zafere ulaşarak bu kupayı 4. kez kazanmaya çalışacak.

Erkan Tiryaki  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Ergin Ataman, kupa koleksiyonuna 4. kez Avrupa Ligi zaferi eklemeye çalışacak

Abu Dabi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilecek Dörtlü Final'de Fenerbahçe Beko, Olympiakos ve Monaco'yla yer alan Panathinaikos'un en büyük kozu, başantrenörü Ergin Ataman'ın son yıllardaki başarısı olacak.

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Kupayı son 4 sezonda 3 kez kazanarak Avrupa basketboluna damga vuran Ataman, 4. zaferini yaşamak istiyor.

Anadolu Efes'le 2021 ve 2022'de kupayı kazanan Ataman, 2024'te de Panathinaikos'la Avrupa'nın en büyük kupasını havaya kaldırdı.

27 yıl 27 şampiyonluk

Ataman, 27 yıllık kariyerinde 6'sı Avrupa kupalarında olmak üzere toplam 27 şampiyonluk yaşadı.

Anadolu Efes'te 2 THY Avrupa Ligi, 4 lig, 4 Cumhurbaşkanlığı ve 3 Türkiye Kupası elde eden Ataman, Beşiktaş'a ise birer lig, FIBA EuroChallenge ve Türkiye Kupası şampiyonlukları kazandırdı.

Galatasaray'ın başında birer lig ve ULEB Avrupa Kupası kazanma başarısı gösteren Ataman, Ülkerspor'da ise 2'şer kez Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kupası zaferi elde etti.

İtalya temsilcisi Montepaschi Siena ile FIBA Saporta Kupası sevinci yaşayan Ataman, Türk Telekom'da da bir kez Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

Panathinaikos'la ilk sezonunda Yunanistan'da lig ve kupayı kazanan Ataman, THY Avrupa Ligi'nde de zirveye çıktı.

5 farklı takım 7 final

Ergin Ataman, 5 farklı takımla Avrupa'da 7 kez final oynama başarısı gösterdi.

Deneyimli başantrenör, söz konusu finallerin 6'sından zaferle ayrılırken, sadece 1'inde mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadı.

Ergin Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası, Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası, Anadolu Efes ile 2021 ve 2022'de, Panathinaikos'la da 2024'te THY Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etti.

Ataman, Avrupa kupalarında finallerde tek yenilgisini ise 2019'da Anadolu Efes'in başında yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, THY Avrupa Ligi finalinde Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Kazanırsa tarihte ilk olacak

Ergin Ataman, takımıyla zafere ulaşırsa üst üste iki kez şampiyonluk sevincini farklı iki takımda yaşayan ilk başantrenör olacak.

Avrupa Ligi'nde üst üste 2 kez şampiyonluk yaşayan 8 başantrenörden biri olan Ataman, yeni bir ilki hedefliyor.

1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonunda daha önce farklı takımlarla "üst üste" kazanan bir başantrenör bulunmuyor.

Ergin Ataman'ın yanı sıra Aleksander Gomelskiy (1958, 1959, 1960), Pedro Ferrandiz (1967, 1968), Aleksandar Nikolic (1972, 1973), Sandro Gamba (1975, 1976), Bozidar Maljkovic (1989, 1990), Zeljko Obradovic (1994, 1995) ve Pini Gershon (2004, 2005), organizasyonda art arda kupayı kazanma başarısı göstermişti.

İlk 6'ya girebilir

Ergin Ataman, takımıyla şampiyonluk sevinci yaşarsa Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan 6 başantrenörden biri olacak.

Bir numaralı kupayı 9 defayla en fazla Zeljko Obradovic elde etti. Obradovic'in ardından 4'er kez Ettore Messina, Bozdiar Maljkovic, Pedro Fernandiz ve Alexander Gomelskiy kupayı kazanan başantrenörler olmayı başardı.

Panathinaikos AKTOR şampiyon olursa Ataman da bu 6 isim arasına girecek.

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