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Cedi Osman 20 sayıyla bu sezonki en iyi performansına imza attı

NBA'de Cleveland Cavaliers'ın, Phoenix Suns'a 101-92 yenildiği maçta 30 dakika süre alan ve 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olan Cedi Osman, mağlubiyete engel olamadı.

Fatih Erel   | 31.10.2021
Cedi Osman 20 sayıyla bu sezonki en iyi performansına imza attı

İstanbul

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), milli basketbolcu Cedi Osman'ın 20 sayı ile sezonun en iyi performansına imza attığı maçta Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns'a 101-92 yenildi.

NBA'de normal sezona 11 maçla devam edildi.

Cleveland Cavaliers'ın, Phoenix Suns'a 101-92 yenildiği maçta 30 dakika süre alan ve 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik performans göstererek takımının en skorer oyuncusu olan Cedi Osman, mağlubiyete engel olamadı.

Philadelphia 76ers'ın Atlanta Hawks'ı 122-94 yendiği maçta Furkan Korkmaz, 18 dakikada 4 sayı attı.

Miami Heat'in, Memphis Grizzlies'ı 129-103 yendiği maçta ise Ömer Yurtseven, 3 dakikada 2 sayı kaydetti.

Utah Jazz ise sezonun ilk mağlubiyetini Chicago Bulls karşısında aldı.

Chicago Bulls'da DeMar DeRozan'ın 32 sayı attığı maçta, Chicago Bulls, Utah Jazz'ı 107-99 yendi.

Sonuçlar

Boston Celtics - Washington Wizards: 112-115

Orlando Magic - Detroit Pistons: 103-110

New York Knicks - New Orleans Pelicans: 123-117

Toronto Raptors - Indiana Pacers: 97-94

Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers: 94-122

Utah Jazz - Chicago Bulls: 99-107

Miami Heat - Memphis Grizzlies: 129-103

San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks: 102-93

Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors: 82-103

Denver Nuggets -Minnesota Timberwolves: 93-91

Cleveland Cavaliers - Phoenix Suns: 92-101

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