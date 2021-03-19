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Spor, Basketbol

Beşiktaş Kulübünden 'kural hatası' başvurusunu reddeden TBF'ye tepki

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF), siyah-beyazlı ekibin ING Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ ile oynadığı müsabakada "kural hatası" yapıldığına ilişkin başvurusunu reddetmesine tepki gösterdi.

Hilmi Sever   | 19.03.2021
Beşiktaş Kulübünden 'kural hatası' başvurusunu reddeden TBF'ye tepki

Istanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Beşiktaş Icrypex Takımımızın TOFAŞ ile oynadığı müsabakada yaşanan bariz kural hatası nedeniyle yaptığımız ve basketbol kamuoyunun da hemfikir olduğu haklı itirazımızı reddederek Türk basketbol tarihinde 'Kara Perşembe' olarak hatırlanacak skandal bir karara imza atmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, bir hakemini korumak adına almış olduğu bu haksız ve mesnetsiz karar bizim için yok hükmündedir." denilen açıklamada, "Bu haksızlık nedeniyle kaybedilecek bir puan, Türk basketbolunun geleceği olan çocuklarımızın adalete olan inancının kaybolmasının yanında hiçbir şeydir. Evrensel hukuk normlarına ve basketbol oyun kuralları ile talimatlara aykırı olarak verilen ve bizim için yok hükmünde olan bu kararın Tahkim Kurulu tarafından bozulacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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