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Spor, Basketbol

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımında 10 oyuncuyla yollar ayrıldı

Beşiktaş Kulübü, 10 kadın basketbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Emrah Oktay  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımında 10 oyuncuyla yollar ayrıldı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulubün açıklamasına göre takım kaptanı Elif Bayram'ın yanı sıra Alexis Peterson, Dana Evans, Gizem Başaran Turan, Holly Winterburn, Melek Uzunoğlu, Mihaela Lazic, Pelin Gülçelik, Temi Fagbenle ve Tina Krajisnik ile yola devam edilemeyecek.

Açıklamada, "Beşiktaş BOA'ya verdiğiniz emekler için teşekkür ederiz. Kariyerlerinizin devamında başarılar dileriz." denildi.

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