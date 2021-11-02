Beşiktaş FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci galibiyetini aldı
Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 3. maçında Litvanya temsilcisi Rytas'ı 2 uzatma sonunda 82-79 yenerek grupta 2. galibiyetini aldı.
İstanbul
Karşılaşmaya iki takım da tutuk başlarken 5. dakika 6-4 siyah-beyazlı ekibin üstünlüğüyle geçildi. Periyodun ikinci yarısında performansını artıran Beşiktaş, ilk çeyreği 22-6 üstün bitirdi.
Müsabakanın ikinci çeyreği dengeli geçerken konuk takım hücumda ilk periyoda oranla daha iyi bir performans sergiledi. Beşiktaş Icrypex, devre arasına 44-27 önde girdi.
Üçüncü periyotta daha iyi oynayan taraf Litvanya temsilcisi oldu. Beşiktaş'a sadece 11 sayı şansı veren Rytas, bulduğu 21 sayıyla farkı 7 sayıya çekti ve son çeyreğe siyah-beyazlıların 55-48'lik üstünlüğüyle geçildi.
Son çeyrekte rakibinin hücumdaki etkili oyununu durdurmakta zorlanan Beşiktaş, bitime 3 saniye kala rakibinin 69-69 beraberliği bulmasını önleyemedi ve maç uzatmalara gitti.
İlk uzatma bölümü 74-74'lük beraberlikle bitince karşılaşma ikinci kez uzadı. Son uzatma bölümünü daha iyi geçiren Beşiktaş Icrypex, müsabakayı 82-79 kazandı.
Bu sonuçla Beşiktaş, grupta 2. galibiyetini alırken, Rytas 2. kez mağlup oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.