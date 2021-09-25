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Spor, Basketbol

Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası Manisa Büyükşehir Belediyespor kazandı

Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası'nı finalde Samsunspor'u 78-77 yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor, kazandı.

Fatih Çakmak   | 25.09.2021
Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası Manisa Büyükşehir Belediyespor kazandı Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak - Anadolu Ajansı

Ankara

Birinci periyodun ilk bölümünde Manisa Büyükşehir Belediyespor Watkins ve Williamson ile sayı üretirken, Samsunspor ise Friday ve Mert Gizir ile karşılık verdi ve 7. dakika 10-10 eşitlikle geçildi. Periyodun kalan bölümünde Samsunspor, boyalı alandan etkili olmaya çalışırken, Ege temsilcisi ise Watkins ile dış atışlardan bulduğu sayılarla ilk çeyreği 21-17 önde geçti.

İkinci periyoda daha etkili başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 14. dakikada 9 sayı fark yaparak skoru 33-24'e getirdi. İkinci çeyreğin kalan dakikalarında da iyi savunma yaparak rakibine karşı üstün oynayan Ege temsilcisi, devreyi 39-34 üstün tamamladı.

Üçüncü çeyrekte adam adama daha etkili savunma yapan ve pota altından sayılar bulan Samsunspor, 25. dakikada skoru eşitledi: 44-44. Çekişmeli geçen bu çeyrekte Ercan Bayrak ile sayı üreten Samsunspor, 27. dakikada 49-48 öne geçmeyi başardı. Ancak çeyreğin kalan dakikalarında Berkay Sinirlioğlu ile etkili olan Ege temsilcisi, son periyoda da 54-51 önde girdi.

Dördüncü periyodun ilk bölümünde Samsunspor, Friday ile dış atışlardan sayı üretirken, Manisa Büyükşehir Belediyespor ise Watkins ile karşılık verdi. Başa baş mücadelenin olduğu çeyrekte Samsunspor maçın bitimine 17 saniye kala Frazier ile serbest atışlardan bulduğu sayılarla 77-76 öne geçti. Ancak maçın bitimine 4 saniye kala Manisa Büyükşehir Belediyespor, Koray Uzunhasan ile kullandığı serbest atışlar ile 78-77 öne geçmeyi başardı ve maç bu skorla sona erdi.

Maçın ardından düzenlenen törenle Manisa Büyükşehir Belediyespor'un kupasını ve oyuncuların madalyalarını, Türkiye Basketbol Federasyonu üst yöneticisi Ömer Onan takdim etti.

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